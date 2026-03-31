Португальська зірка особисто вмовляє свого колишнього партнера по команді відхилити пропозиції з MLS та переїхати до Саудівської Аравії.

За повідомленнями MARCA, португальський форвард Ан-Насра докладає максимум зусиль, щоб зірвати потенційний переїзд бразильця Каземіро до Сполучених Штатів.

Зірковий півзахисник Манчестер Юнайтед опинився перед серйозним вибором щодо фінального етапу своєї кар'єри. Основні сценарії розвитку подій виглядають так:

Клуби MLS, в тому числі ті, Інтер Маямі, розглядають можливість запрошення досвідченого бразильця для підвищення рівня ліги.

Роналду особисто зв'язався з Каземіро, аби переконати його приєднатися до саудівського проекту та знову виступати пліч-о-пліч, як це було раніше. Футболісти разом захищали довгий час кольори Реал Мадрид. Згодом, перетинались на сезон в МЮ.

Нагадаємо, влітку Каземіро покине Манчестер Юнайтед вільним аге нтом.