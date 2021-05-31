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Предполагаемых оппонентов могут поставить в заведомо невыгодные для них условия.

Уже в период с 15 по 16 июня 2021-го пройдет первая в истории жеребьевка квалификации Лиги конференций УЕФА, во время которой своих соперников узнают участники первого и второго раундов.

В частности, Украину во втором раунде состязаний в формате двухматчевого противостояния будет представлять ковалевский Колос, игры которого пройдут 22 и 29 июля соответственно.

Соперниками коллектива Руслана Костышина могут стать, в зависимости от статуса сеянного или не сеянного для "колосков", одна из следующих команд:

– 17 коллективов, которые вылетели из первого квалификационного раунда Лиги чемпионов;

– 3 неудачливых команд предварительного раунда Лиги чемпионов;

– 36 победителей первого раунда квалификации Лиги конференций;

– 14 обладателей национальных кубков (ассоциации с 16-29 местом в рейтинге УЕФА);

– 14 "серебряных" призеров (16-29 рейтинга);

– 16 "бронзовых" призеров (13-28 рейтинга);

– 8 четвертых команд (7-15 рейтинга);

– 1 пятая команда (6 рейтинг — Португалия);

При этом, помимо пары для Колоса, организаторы могут столкнуться с непредвиденными трудностями в организации состязаний, если португальская Санта-Клара, которая заняла шестое место по итогам местного чемпионата, но за счет победы Браги в Кубке Португалии оказалась в категории для пятой команды, попадет во время жеребьевки на карагандинский Шахтер из Казахстана.

Проблема состоит в том, что расстояние между базовыми городами для этих клубов (португальская сторона располагается в городе Понта-Дельга, расположенном на отдалении от Лиссабона в 1445 км) составляет почти 7500 км, или — 22 часа прямого перелета по несуществующему авиамаршруту для этих городов.

УЕФА еще не выступал с идеями по поводу решения этой проблемы, так как в практике жеребьевки квалификационных раундов ранее отсутствовал механизм деления на региональные зоны для столь ранних раундов, как это было во время жеребьевки европейской части квалификации к чемпионату мира-2022.