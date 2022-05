Екс-наставник Дженоа та збірної України Андрій Шевченко прийме участь в благодійному матчі під егідою Unicef.

Колишній форвард зіграє у складі збірної світи проти збірної Англії.

Look who answered the call! 👀



Andriy Shevchenko (@jksheva7) is back with #SoccerAid for @unicef_uk this summer. 💙💛



📆 12 June

🏟️ @LondonStadium

🎟️ https://t.co/TFDwZ3rhoy pic.twitter.com/EERUb34jG8