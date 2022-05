Відомий у минулому нападник збірної Тринідаду і Тобаго Двайт Йорк, який виступав у складах Манчестер Юнайтед, Астон Вілли, Блекберну, Сандерленду та Сіднею, після завершення кар’єри влітку 2009 року почав отримувати відповідну освіту для роботи в якості головного тренера в подальшому.

Однак, коли культовий екс-футболіст уперше спробував влаштуватися на роботу до "чорних котів" ще влітку 2017 року, то отримав відмову.

Після цього, про спроби Йорка знайти собі новий клуб нічого не було чутно, аж допоки його кандидатурою не зацікавилися в Австралії.

Місцевий клуб Макартур , який іде на сьомому місці, вирішив спробувати змінити склад тренерського штабу із залученням спеціаліста без належного досвіду роботи на посаді головного тренера.

We are excited to confirm our new head coach is Dwight Yorke! 👏#WeAreTheBulls pic.twitter.com/TvgO89bhge