Трагічна розв’язка тріумфальної події.
Ольга Кармона, Getty Images
21 серпня 2023, 07:55
Жіноча збірна Іспанії напередодні виграла чемпіонат світу-2023, що останній місяць відбувався на полях Австралії та Нової Зеландії, у фінальному поєдинку в Сіднеї обігравши представниць Англії з рахунком 1:0.
Єдиний м’яч "Фурії Роха" на 29 хвилині був записаний на ліву захисницю Ольгу Кармону, яка на клубному рівні виступає в складі мадридського Реала.
Свій результативний постріл 23-річна виконавиця присвятила матері одного з друзів, яка померла напередодні вирішальної гри турніру, продемонструвавши напис "Merchi" на додатковій футболці.
Однак уже в процесі святкування здобуття "золотих" медалей міжнародної першості Королівська Федерація футболу Іспанії повідомила трагічну новину.
"Футболістка жіночої національної збірної Іспанії дізналась сумну новину після фіналу чемпіонату світу.
Ми щиро обіймаємо Ольгу та її родину в мить глибокої жалоби.
Ми любимо тебе, Ольго, ти — історія іспанського футболу", — ідеться в повідомлені про смерть батька Кармони, яке опублікували очільники футболу країни.
Після цієї звістки Ольга залишила повідомлення для фанатів:
"І сама того не підозрюючи, я отримав свою Зірку ще до початку гри.
Я знаю, що ти дав мені сили досягти чогось унікального. Я знаю, що ти спостерігав за мною сьогодні ввечері і що ти пишаєшся мною.
Спочивай із миром тату", — заявила футболіста жіночої збірної Іспанії.
На цьому тлі стався випадковий конфуз, адже перед оголошенням трагічної звістки президент Королівської Федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес завітав до роздягальні гравчинь своєї країни з новиною про те, що керівний орган футболу забронював для команди поїздки на Ібісу, де сам Рубіалес планує одружитись з півзахисницею Дженіфер Ермосо, яка у вирішальній грі турніру не забила пенальті на 70 хвилині.