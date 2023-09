Відомий футболіст та культова особистість для Аль-Хіляля Салем Аль-Давсарі потрапив у неприємну ситуацію із вболівальниками клубу.

В поєдинку чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Ріяду, який команда виграла з рахунком 6:1, Салем відмовився давати право на пробиття пенальті Неймару, що викликало свист на адресу футболіста з боку фанатів. В тому ж матчі Аль-Давсарі віддав ще один одинадцятиметровий Александару Мітровичу та оформив дубль.

Вінгер виступає у колективі з Ер-Ріяду із 2011 року, провів 362 зустрічі та зробив 88+70.

В бразильського гравця вже був неприємний інцидент часів виступів за ПСЖ, коли він посварився із Едінсоном Кавані через можливість пробиття пенальті у грі проти Ліону.

BREAKING: NEYMAR DEBUT — AL-HILAL PLAYER BOOED FOR NOT LETTING HIM TAKE THE PENALTY pic.twitter.com/gg6RPMTnnE