Неприємний інцидент у Саудівській Аравії.
Футболіст Неймар - Getty Images
17 вересня 2023, 14:54
Відомий футболіст та культова особистість для Аль-Хіляля Салем Аль-Давсарі потрапив у неприємну ситуацію із вболівальниками клубу.
В поєдинку чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Ріяду, який команда виграла з рахунком 6:1, Салем відмовився давати право на пробиття пенальті Неймару, що викликало свист на адресу футболіста з боку фанатів. В тому ж матчі Аль-Давсарі віддав ще один одинадцятиметровий Александару Мітровичу та оформив дубль.
Вінгер виступає у колективі з Ер-Ріяду із 2011 року, провів 362 зустрічі та зробив 88+70.
В бразильського гравця вже був неприємний інцидент часів виступів за ПСЖ, коли він посварився із Едінсоном Кавані через можливість пробиття пенальті у грі проти Ліону.