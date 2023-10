Напередодні відбулася церемонія вручення нагород за підсумками футбольного року від журналу France Football, під час якої центрального півзахисника національної збірної Англії та мадридського Реала Джуда Беллінгема було визнано найкращим молодим гравцем-2023.

Після вручення Трофея Копа 20-річному англійцю та його промови зі словами подяки, на екрані з'явився 20-річний півзахисник мюнхенської Баварії Джамал Мусіала, який посів друге місце у голосуванні за цю нагороду та вирішив привітати свого старого знайомого Беллінгема з перемогою.

"Через нашу майбутню гру я не зміг потрапити сьогодні в Париж, але я все одно хотів би привітати тебе із цим досягненнями. Цілком заслуженим досягненням.

Ми обидва пам'ятаємо, як зовсім нещодавно були сусідами по кімнаті в Англії. Зараз ти граєш за Реал Мадрид, а я граю за Баварію. Це божевілля, коли ти усвідомлюєш це.

Сподіваюся, скоро побачимось! Бажаю фантастичного вечора та передаю вітання з Мюнхена", — сказав Мусіала, який пересікався з Беллінгемом у юнацьких збірних Англії різних вікових категорій, але у підсумку обрав виступи за збірну Німеччини.

“Not long ago, we were roommates in England, and now you are playing for Real Madrid, and I’m playing for Bayern.”



Jamal Musiala’s message to his former teammate and best friend, Jude Bellingham. 🥹 pic.twitter.com/381HnK9iFL