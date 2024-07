Брюгге поступився Юніону (1:2) у матчі за Суперкубок Бельгії.

Минулого сезону Брюгге став чемпіоном країни, Юніон — володарем Кубка.

Клуб із Брюсселя вперше в історії виграв Суперкубок Бельгії. Брюгге — рекордсмен (17 титулів).

