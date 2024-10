Нападник Баварії Гаррі Кейн і форвард Реала стали володарями нагороди імені Герда Мюллера, яку вручає журнал France Football найрезультативнішому футболісту сезону-2023/24.

Обидва футболісти за підсумками минулого сезону забили загалом по 52 голи.

Harry Kane 🤝 Kylian Mbappé



They're our Gerd Muller Trophy winners ⚽️🎯



Both finished the 23-24 season on 52 goals! #trophéeGerdMuller #ballondor pic.twitter.com/CiHMuIKQEF