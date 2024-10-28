Нападник Баварії Гаррі Кейн і форвард Реала стали володарями нагороди імені Герда Мюллера, яку вручає журнал France Football найрезультативнішому футболісту сезону-2023/24. 

Обидва футболісти за підсумками минулого сезону забили загалом по 52 голи.

Зазначимо, що Мбаппе не прибув на церемонію вручення Золотого м'яча в Париж. Таким чином, під час вручення нагороди на сцені перебував тільки Гаррі Кейн.