Англієць забрав нагороду, а француз на церемонію не з'явився.
Гаррі Кейн, Getty Images
28 жовтня 2024, 22:32
Нападник Баварії Гаррі Кейн і форвард Реала стали володарями нагороди імені Герда Мюллера, яку вручає журнал France Football найрезультативнішому футболісту сезону-2023/24.
Обидва футболісти за підсумками минулого сезону забили загалом по 52 голи.
Зазначимо, що Мбаппе не прибув на церемонію вручення Золотого м'яча в Париж. Таким чином, під час вручення нагороди на сцені перебував тільки Гаррі Кейн.