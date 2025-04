Матч між Інтер Каші та Мумбай Сіті у Суперкубку Індії двічі призупиняли через напад бджіл.

Перший епізод стався на 28 хвилині, коли лінійний арбітр був змушений відганяти рій комах, побігши до центру поля. Головний арбітр зробив перерву на водопій для команд, поки його колега вирушив у роздягальню.

Через чотири хвилини матч відновився, але його було зупинено майже відразу, коли бджоли знову напали. Лінійний арбітр впав на землю, а співробітник однієї з команд кинувся до нього, щоб накрити його рушником.

