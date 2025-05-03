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Бразилець встановив унікальне досягнення, здобувши трофеї двох найпрестижніших клубних турнірів Європи й Азії.

Роберто Фірміно увійшов в історію світового футболу як перший гравець, який виграв і Лігу чемпіонів УЄФА, і Лігу чемпіонів Азійської футбольної конфедерації.

Після тріумфу з Ліверпулем у 2019 році у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА, Фірміно продовжив кар’єру в саудівському клубі Аль-Ахлі, з яким здобув титул переможця Ліги чемпіонів АФК.

Roberto Firmino is the FIRST player in HISTORY to have won both the UEFA Champions League and the AFC Champions League!



🇧🇷🏆❤️ pic.twitter.com/qUZqo4NJWS — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) May 3, 2025

Саудівський Аль-Ахлі обіграв японський Кавасакі Фронтале з рахунком 2:0. Роберто Фірміно відзначився двома гольовими передачами. Після фіналу 33-річний Фірміно отримав нагороду, його визнали найкращим футболістом сезону Ліги чемпіонів Азії.

У 12 матчах турніру, що завершився, бразильський нападник записав на свій рахунок шість голів і сім результативних передач на партнерів.