Роберто Фірміно увійшов в історію світового футболу як перший гравець, який виграв і Лігу чемпіонів УЄФА, і Лігу чемпіонів Азійської футбольної конфедерації.

Після тріумфу з Ліверпулем у 2019 році у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА, Фірміно продовжив кар’єру в саудівському клубі Аль-Ахлі, з яким здобув титул переможця Ліги чемпіонів АФК.

Roberto Firmino is the FIRST player in HISTORY to have won both the UEFA Champions League and the AFC Champions League!



