Завершилася 1374 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Уранці НАБУ та САП повідомили про обшуки в Андрія Єрмака, але не назвали причин. Керівник ОП підтвердив, що антикорупційні органи прийшли до нього додому.

🔸 Володимир Зеленський заявив, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку.

🔸 Південноукраїнська, Хмельницька та Рівненська атомні електростанції повернули виробництво електроенергії до нормального рівня після російських атак минулого тижня.

🔸 Чеські волонтери переглядають рішення про закупівлю "фламінго" для України через скандал із Міндічем та попередження ГУР.

🔸 У Силах оборони півдня заявили, що українські підрозділи стримали наступ біля Гуляйполя та повернули контроль над ситуацією на напрямку.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 289 бойових зіткнень.
 
Загарбники завдали 28 авіаційних ударів, скинувши 86 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 876 дронів-камікадзе та здійснили 2 264 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.
 
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили чотири штурмові дії окупантів. Також ворог завдав трьох авіаційних ударів, при цьому скинув сім керованих авіабомб, здійснив 175 обстрілів, шість із яких — із реактивних систем залпового вогню.
 
На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони зупинили десять ворожих атак. Ворог діяв у районах населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Лиман та у напрямку Дворічанського й Колодязного.  
 
На Куп’янському напрямку ворожі підрозділи здійснили 11 штурмових дій, намагаючись прорватися на позиції наших оборонців у районах Піщаного, Куп'янська, Петропавлівки та Кругляківки. Дотепер триває ще одне бойове зіткнення.
 
На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 37 разів атакували позиції українців у районах Греківки, Ольгівки, Твердохлібового, Шийківки, Дружелюбівки, Середнього, Карпівки, Дробишевого, Новоселівки, Корового Яру, Зарічного, Ставків, Торського та у напрямку населеного пункту Червоний Став. Досі у 17 локаціях тривають бої.
 
На Слов’янському напрямку ворог 15 разів намагався прорватися у районах Діброви, Ямполя, Дронівки, Васюківки та Сіверська. Ще п’ять бойових зіткнень тривають дотепер.
 
На Краматорському напрямку зафіксовано три бойові зіткнення — противник намагався просунутися у районах Часового Яру та Ступочок.
 
На Костянтинівському напрямку росіяни 31 раз атакували позиції Сил оборони. Зусилля наступу окупанти сконцентрували у районах Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Степанівки, Русиного Яру, Миколайпілля та Софіївки. Одне бойове зіткнення досі триває.
 
Від початку доби на Покровському напрямку російські підрозділи 65 разів намагалися прорвати українську оборону у районах Федорівки, Родинського, Білицького, Нового Шахового, Шахового, Новоекономічного, Никанорівки, Мирнограда, Гришиного, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новомиколаївки, Новопавлівки та у бік Дорожнього й Нового Донбасу.  
 
Сили оборони стримують ворожі штурми, противник зазнає значних втрат — сьогодні на цьому напрямку знешкоджено 86 окупантів, із них 70 — безповоротно. Наші захисники знищили одну одиницю автомобільної техніки, сім безпілотних літальних апаратів та три укриття особового складу окупантів. Також значно пошкоджено чотири одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки.
 
На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 42 ворожих атаки у районах Ялти, Толстого, Іванівки, Андріївки-Клевцового, Олександрограда, Січневого, Вороного, Соснівки, Степового, Вербового, Вишневого, Злагоди, Піддубного, Воскресенки, Привільного, Красногірського та Єгорівки. Ще п’ять бойових зіткнень тривають дотепер. Авіаційного удару зазнав населений пункт Олександрівка.
 
На Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбили дванадцять спроб ворога просунутися вперед у бік Варварівки, Добропілля, Затишшя та у районах Гуляйполя і Зеленого. До цього часу тривають п’ять бойових зіткнень. Авіація противника вдарила по Гуляйполю.  
 
На Оріхівському напрямку загарбники вісім разів намагалися просунутися у районах Степового, Щербаків, Приморського, Новоандріївки та Кам’янського.  
 
На Придніпровському напрямку противник здійснив дві спроби просунутися вперед у напрямку Антонівського мосту.  
 

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Шановні українці, українки!

Тільки зараз, за кілька днів, я провів уже майже 20 розмов із нашими партнерами, всі вони як один кажуть: ми в захваті від того, як в умовах наявного тиску тримається Україна. Як Україна бореться в пошуках миру для своїх людей, а насправді – для всіх у Європі, щонайменше у Європі. Сьогодні я вже говорив із Президентом Фінляндії. Алекс поінформував, що звучало від Росії формально й неформально, та про умови, які росія висуває. Зараз же ми готуємося до зустрічі з американською стороною – про кроки, які потрібні, щоб мир дійсно був. І щоб це був достойний мир. І коли вся увага зосереджена на дипломатії, на захисті у війні, потрібна внутрішня сила. Внутрішня сила – це основа нашої зовнішньої єдності й наших відносин зі світом.

І щоб внутрішня сила була, не має бути причин відволікатися на щось інше, крім захисту України. Я хочу, щоб ні в кого не було жодних питань до України. Тому сьогодні – наступні внутрішні рішення.

Перше – відбудеться перезавантаження Офісу Президента України. Керівник Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника Офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію.

Скоро будуть перемовини, будуть наші представники – це буде начальник Генштабу, представники МЗС, секретар РНБО та наша розвідка. І коли в нас у всіх є такий зовнішній виклик – війна, ми маємо всередині бути міцними. Саме на захисті України будуть зосереджені сто відсотків нашої сили. Кожен має зараз діяти саме так, в інтересах нашої держави, і захищати нашу державу. Це незмінний принцип. Вже найближчим часом відбудуться зустрічі з американською стороною.

Друге – Кабінет Міністрів України. Я розраховую, що Прем’єр-міністр Юлія Свириденко разом із народними депутатами в діалозі та єдності забезпечить Україні три речі. Найголовніше – ухвалити бюджет 26-го року, тобто спроможність нашої держави захищатися, забезпечувати оборону, забезпечувати всі соціальні виплати та необхідну стійкість. Це те, що потрібно людям. Я очікую також кандидатур на міністрів енергетики та юстиції. Чинних міністрів треба оцінити так, щоб зробити абсолютно чіткі висновки, чи відповідають чинні посадовці викликам і цієї зими, і цієї війни.

Третє – я говорив зі Службою безпеки України, щоб вони провели свій аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах. Незабаром будуть доповіді, будуть мої висновки й будуть рішення. Забагато негативу з регіонів. Ми домовилися, що Служба безпеки надасть інформацію мені швидко.

І, звісно, армія. Наші воїни – герої. Наші воїни знищують ворога, і саме це – основа нашої здатності будувати дипломатію. Є проблеми, які давно варто вирішити. Главком, Генштаб і Павло Паліса вже цим займаються, і наступного тижня готую відповідну Ставку. Перш за все, щоб був дійсно справедливий, раціональний розподіл особового складу між бригадами. Принципи, як це зробити, вже є, і в кожній бойовій бригаді про це кажуть. Рішення буде.

Дякую всім, хто з Україною! Дякую кожному, хто й зараз, і завжди захищає Україну. Дякую всім, хто забезпечує, щоб тиск був на Росію, на причину цієї війни, а не на нашу державу та людей, не на українців. Українці мають виграти. Це найважливіше. росія дуже хоче, щоб Україна робила помилки. З нашого боку помилок не буде. Наша робота триває. Наша боротьба триває. Не маємо права не дотиснути, не маємо права відступити чи розсваритися. Втратимо єдність – ризикуємо втратити все: себе, Україну, своє майбутнє. Маємо зібратися. Мусимо триматись. Іншого вибору в нас немає. Іншої України в нас не буде. Захищаємо Україну.

Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!