Інше

Кунісіге Камамото помер на 82 році життя.

Колишній нападник збірної Японії Кунісіге Камамото пішов з життя у віці 81 року. Про це повідомляє прес-служба Японської футбольної асоціації.

Причиною смерті бронзового призера ОІ-1968 стала пневмонія.

На рахунку Камамото 76 поєдинків у складі збірної Японії, де він забив 75 голів, що є рекордом національної команди. Він був найкращим бомбардиром ОІ-1968, забивши сім голів.

Після завершення кар'єри Камамото був віце-президентом Японської футбольної асоціації з 1998 до 2008 рік. Потім він входив до організаційного комітету з проведення ЧС-2002.