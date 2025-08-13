Інше

Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Суперкубку УЄФА, у якому зіграють ПСЖ та лондонський Тоттенгем.

Французький Парі Сен-Жермен та лондонський Тоттенгем розіграють Суперкубок УЄФА в Удіне на стадіоні Фріулі.

Луїс Енріке вирішив використати з перших хвилин Шевальє у воротах, тоді як Заїр-Емері та Дуе гратимуть в центрі поля.

Томас Франк, у свою чергу, залучив Дансо до трійки в центрі оборони, тоді як Спенс гратиме ліворуч, Палінья розташується в центрі поля, а Кудус зіграє в атаці.

ПСЖ: Шевальє — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Дуе — Баркола, Дембеле, Кварацхелія.

Запасні: сафонов, Марін, Бералдо, Руїс, Рамуш, Кан Ін, Ернандес, Камара, Мбає.



Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, Дансо, ван де Вен, Спенс — Палінья, Сарр, Бентанкур — Кудус, Рішарлісон.