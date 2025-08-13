Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Суперкубку УЄФА, у якому зіграють ПСЖ та лондонський Тоттенгем.
Люка Шевальє, Getty Images
13 серпня 2025, 21:10
Французький Парі Сен-Жермен та лондонський Тоттенгем розіграють Суперкубок УЄФА в Удіне на стадіоні Фріулі.
Луїс Енріке вирішив використати з перших хвилин Шевальє у воротах, тоді як Заїр-Емері та Дуе гратимуть в центрі поля.
Томас Франк, у свою чергу, залучив Дансо до трійки в центрі оборони, тоді як Спенс гратиме ліворуч, Палінья розташується в центрі поля, а Кудус зіграє в атаці.
ПСЖ: Шевальє — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Заїр-Емері, Вітінья, Дуе — Баркола, Дембеле, Кварацхелія.
Запасні: сафонов, Марін, Бералдо, Руїс, Рамуш, Кан Ін, Ернандес, Камара, Мбає.
Запасні: Кінські-молодший, Остін, Тель, Грей, Бергвалль, Соланке, Джонсон, Одобер, Девіс, Байфілд, Вушкович.
Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, Дансо, ван де Вен, Спенс — Палінья, Сарр, Бентанкур — Кудус, Рішарлісон.
Гра ПСЖ — Тоттенгем почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.