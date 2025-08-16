Інше

38-річний аргентинець повністю відновився після ушкодження ноги.

Ліонель Мессі готовий повернутися на поле після травми та може зіграти вже у найближчому матчі Інтер Маямі проти Лос-Анджелес Гелаксі цими вихідними. Про це повідомив головний тренер команди Хав'єр Маскерано.

38-річний аргентинець пропустив два матчі через м’язове пошкодження правої ноги, отримане після зіткнення з кількома захисниками у поєдинку Кубка ліги проти мексиканського Некакса.

"Лео в порядку, він тренується з командою з середи. Якщо нічого не станеться, він має бути у складі на матч", — заявив Маскерано в коментарі The Athletic.

Наразі Інтер Маямі посідає шосту сходинку в турнірній таблиці Східної конференції МЛС та веде боротьбу не лише за плей-оф, а й за путівку на Клубний чемпіонат світу через Кубок ліги.

Мессі залишається одним із найрезультативніших гравців сезону — на його рахунку 18 голів, стільки ж має Сем Суррідж з Нешвілла.