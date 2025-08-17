Інше

"Чаплі" тричі уразили ворота гостей із Каліфорнії, але й свої не зберегли "сухими".

Інтер Маямі в рамках чергового туру МЛС-2025 приймав Лос-Анджелес Гелексі на Чейс Стедіум у Форт-Лодердейлі.

Зірка "чапель" Ліонель Мессі повернувся на поле після двох пропущених через травму матчів. На 46-й хвилині домашнього для підопічних Хав'єра Маскерано протистояння, за рахунку 1:0 на їхню користь, 38-річний гравець замінив Теласко Сеговію.

Гості відновили паритет після появи Мессі, але ближче до завершення матчу Ліонель відзначився спочатку голом, а потім і асистом, принісши господаря поля звитягу. Тепер на рахунку аргентинця 19 результативних ударів (найкращий бомбардир) і десять гольових передач у 19-ти поєдинках турніру.

Інтер Маямі — Лос-Анджелес Гелексі 3:1

Голи: Альба, 43, Мессі, 84, Суарес, 89 — Пейнтсіл, 59

"Чаплі" в 24-х зіграних протистояннях набрали 45 очок. Сімома вони поступаються лідеру східної конференції Цинциннаті (27 матчів).

У четвер, 21 серпня, Інтер Маямі прийматиме мексиканський Тігрес у рамках чвертьфіналу плей-оф Кубка ліг, тоді як у неділю, 24-го, гостюватиме в ДС Юнайтед (МЛС).