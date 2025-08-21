Інше

Football Team Fan Zone від WhiteBIT створена, щоб об’єднати фанатів незалежно від їхнього місця перебування.

Криптобіржа WhiteBIT спільно з Національною збірною України з футболу запускає Football Team Fan Zone — фанклуб збірної України з футболу, який об'єднує вболівальників незалежно від того, де вони знаходяться. Тут фани можуть виграти мерч та криптовалюту, купити квитки на матчі за крипту та стати частиною футбольного ком’юніті.

Що таке Football Team Fan Zone та як долучитися?

Football Team Fan Zone — це постійний онлайн-майданчик для справжніх фанатів збірної України. Учасники можуть брати участь у розіграшах, отримувати доступ до ексклюзивних пропозицій та відчувати себе частиною великої футбольної родини. Для вступу необхідно виконати усього кілька простих кроків:

- Зареєструватися на WhiteBIT;

- Підтвердити особу (KYC);

- Натиснути кнопку "Вступити у Fan Zone" на лендингу;

- Виконувати завдання на біржі, аби здобути перемогу в розіграшах.

Призи для фанатів

Football Team Fan Zone — це можливість не просто вболівати, а й вигравати! Тут кожен клік і кожне виконане завдання можуть принести учасникам цінні нагороди. Підтримувати збірну та водночас вигравати крипту чи ексклюзивний мерч — не мрія, а реальність. Які призи та можливості очікують учасників:

- Регулярні активності з призами (перша має загальний призовий фонд 2000 USDT та 10 ексклюзивних мерчбоксів);

- Ранній доступ до квитків на матчі збірної з можливістю оплатити криптовалютою;

- Участь у футбольному ком’юніті без кордонів;

- Згодом зʼявляться також знижки на офіційний мерч.

Квитки на матч Україна — Франція

Квитки на матч Україна — Франція, який відбудеться 5 вересня 2025 року на стадіоні «Тарчінський Арена» у польському Вроцлаві, вже у продажу! Придбати їх можна через двох офіційних квиткових операторів — M-ticket та Ticketsbox — за посиланнями на лендингу Football Team Fan Zone. Обидві платформи, окрім національної валюти, підтримують оплату у криптовалюті завдяки інтеграції сервісу Whitepay.

Whitepay — фінтех-рішення в екосистемі WhiteBIT Group, що забезпечує швидку, надійну та безпечну обробку криптоплатежів, підтримуючи понад 200 криптовалют і фіатних валют. Процес купівлі квитків максимально простий та не потребує складних дій з боку користувачів.

Чому це важливо?

Сьогодні не всі українські вболівальники можуть підтримати збірну безпосередньо на трибунах. Football Team Fan Zone від WhiteBIT створена, щоб об’єднати фанатів незалежно від їхнього місця перебування, подарувати відчуття великого футболу та можливість вболівати за команду з будь-якої точки світу. Вболіваймо за Україну разом з WhiteBIT!

WhiteBIT — найбільша за показниками трафіку європейська централізована криптобіржа родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 730+ торгових пар, 330+ активів та 9 національних валют. WhiteBIT є частиною групи компаній WhiteBIT Group, що обслуговує понад 35 мільйонів клієнтів по всьому світу. Компанія співпрацює з Visa, FACEIT, футбольними клубами «Барселона» і «Ювентус», Національною збірною командою України з футболу та lifecell. Мета WhiteBIT — масове впровадження технології блокчейн в Україні та світі.