Українці чудово вписуються до складів своїх клубів.

Минулого вікенду пройшли матчі четвертого туру чемпіонату Словаччини, в яких взяли участь двоє українських гравців — захисник Тарас Качараба та його колега з амплуа Данило Ігнатенко.

Обидва футболісти потрапили до символічної збірної минулого туру чемпіонату за версією статистичного порталу SofaScore.

Качараба провів якісний матч за ДАК 1904 проти Татрани (0:0), отримавши оцінку 7,9 балів, а Ігнатенко відзначився переможним голом за Слован у ворота Скаліци (1:0) – його гру оцінили у 8,5 балів.

Після чотирьох турів та трьох ігор ДАК 1904 набрав п'ять очок і йде на сьомому місці в чемпіонаті Словаччини, а Слован посідає третій рядок, маючи у своєму активі сім балів після трьох зустрічей.