Нігерієць повісив бутси на цвях у віці 36 років.

Колишній нападник київського Динамо Браун Ідеє вирішив завершити професійну кар'єру у віці 36 років.

"Після довгих роздумів і змішаних емоцій я вирішив завершити професійну кар’єру у футболі.

Насамперед хочу подякувати Богові за талант і довгу кар’єру, якою я мав честь насолоджуватися. Я вдячний своїй родині та друзям за їхню непохитну любов, підтримку й розуміння до цього дня.

Ця гра зробила мене тим, ким я є, і дала мені все — неймовірну радість, сумні дні, можливість подорожувати й бачити світ, довічну дружбу та безліч незабутніх спогадів.

Усім агентам, які невтомно працювали та вели переговори з клубами, щоб моя мрія здійснилася, — дякую. Усім спортивним журналістам, які проводили довгі години вдень і вночі, висвітлюючи мою кар’єру, я винен глибоку вдячність.

Кожному клубу, чию футболку я мав честь носити й представляти, кожному тренеру та партнеру по команді, які підштовхували мене ставати кращим, і кожному фанатові, що підтримував мене у злетах і падіннях, — дякую.

Дякую тобі, Нігеріє, за можливість носити національні кольори та бути частиною "Супер Орлів".

Хоча мій час як професійного гравця підійшов до кінця, футбол завжди залишатиметься частиною мого життя, коли я вступаю в новий розділ. Дякую всім, що були частиною цієї подорожі, і я з нетерпінням чекаю, щоб і надалі зустрічати вас на футбольних дорогах", — написав Ідеє у своєму твіттері.

Нагадаємо, Ідеє виступав за "біло-синіх" з 2011 до 2014 року — за цей час він провів 107 матчів, у яких забив 45 голів та віддав 12 гольових передач.

Також Браун захищав кольори Олімпіакоса, Ксамакса, Сошо, Гезтепе, Аріса, Вест Бромвіча, Теди, Еньімби та Малаги. На його рахунку 431 офіційний поєдинок, 155 забитих м'ячів та 49 гольових передач.

Крім цього, Ідеє провів 26 матчів у складі збірної Нігерії, в яких забив шість м'ячів та віддав чотири гольові передачі.