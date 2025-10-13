Інше

Європейська асоціація готує зміни до регламенту, що стосуються участі клубів із пов’язаними власниками у єврокубках.

УЄФА розглядає можливість пом’якшення правил, що регулюють володіння кількома футбольними клубами, на тлі резонансного скандалу з Крістал Пелес. Про це повідомляє The Guardian.

За інформацією джерела, керівний орган європейського футболу планує збільшити термін, відведений клубам на врегулювання юридичних питань, пов’язаних із власністю. Якщо зараз документи необхідно подавати до 1 березня, то після змін цей термін можуть продовжити до кінця сезону.

Водночас клуб, який потрапить у подібну ситуацію, все одно буде зобов’язаний повідомити УЄФА про проблему до 1 березня.

Причиною перегляду правил став інцидент із Крістал Пелес. Англійський клуб був виключений із розіграшу Ліги Європи через те, що один із його співвласників, Джон Текстор, одночасно володів часткою у французькому Ліоні.

Попри те, що бізнесмен згодом продав свої активи в англійському клубі, УЄФА не змінило рішення — Пелес замінив у турнірі Ноттінгем Форест, а команда Текстора була відправлена до Ліги конференцій.