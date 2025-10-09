Інше

Шведський арбітр Юнас Ерікссон, який обслуговував матчі світового футболу з 2002 по 2018 рік, поділився залаштунками життя суддів.

У своїй новій книзі "Картковий будиночок" Юнас Ерікссон жваво описує, як це було — бути частиною суддівської команди УЄФА під керівництвом П'єрлуїджі Колліни, легендарного італійського арбітра, який з моменту виходу на пенсію у 2005 році обіймав ключові посади в суддівській структурі європейського футболу. За словами Ерікссона, прагнення Колліни до фізичної досконалості призвело до "принизливої" практики, яка залишила слід у житті цілого покоління арбітрів.

Один із найвражаючих уривків книги відбувається під час медичного тесту 2010 року. Ерікссон детально згадує, як його разом з іншими елітними суддями змусили роздягнутися до спідньої білизни, утворивши чергу перед Колліною та групою медичних екзаменаторів.

"Ми стояли там, у довгій черзі, лише в спідній білизні. Ми були найкращими суддями Європи, елітними спортсменами, взірцями для наслідування, дорослими, батьками… але ніхто нічого не сказав", – пише Ерікссон в уривку, опублікованому The Guardian. "Ми один за одним ставали на ваги. Я втягнув живіт, випрямив спину та затамував дихання, ніби це мало щось змінити", – додає він.

Далі було ще більш інвазивно. Інструкторка використовувала штангенциркуль, щоб виміряти міліметри жиру в різних частинах тіла. "Штангенциркуль був холодним, і я здригалася щоразу, коли він торкався мене", – згадує він. Цифри оголошували вголос групі одну за одною.

Колишній шведський арбітр не критикує необхідність бути у формі чи підтримувати високі фізичні стандарти. Навпаки, він визнає, що сам хотів покращити свою форму та досягти найвищого можливого рівня. Що він засуджує, так це те, як ці засоби контролю були впроваджені.

"Чому я нічого не сказав? Чому ми не встали й не сказали, що це було принизливо? Бо якби я це зробив, я б підписав смертний вирок своїй кар'єрі. Якби я поставив під сумнів методи Колліни, я переконаний, що не судив би ще один важливий матч", – зізнається він.

Ерікссон стверджує, що одержимість вагою та жировими відкладеннями призвела до токсичної культури серед суддів, де страх невідповідності фізичним стандартам міг залишити суддів без призначень, що вплинуло на їхню кар'єру та репутацію.

Але заходи не обмежувалися зважуванням. За словами Ерікссона, Колліна також запровадив список заборонених продуктів. Паста карбонара, устриці та тістечка були серед заборонених продуктів, оскільки їх вважали несумісними з роллю професійного судді.

Крім того, були обов'язковими регулярні огляди зору, а результати кожного судді публікувалися публічно, що збільшувало індивідуальний тиск на групу. Теоретично метою було професіоналізація команди. На практиці багато хто сприймав це як режим майже військового контролю.