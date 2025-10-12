Інше

На нас чекають чергові зміни у футболі?

УЄФА розмірковує над зміною формату проведення відбіркових етапів чемпіонату світу та Європи. Про це повідомляє The Times.

За інформацією джерела, в УЄФА була створена робоча група для розгляду варіантів зміни формату відбіркових турнірів до чемпіонату світу та чемпіонату Європи.

Зазначається, що ця група розглядає можливість використовувати Лігу націй, як відбірковий турнір. Також в УЄФА розмірковують над введенням "швейцарської моделі" з однією загальною турнірною таблицею, так само, як в єврокубках.

"Можливо, відбіркові матчі могли б бути іншими. Матчів не стане більше, але формат буде цікавішим. Зараз ми про це думаємо", – сказав президент УЄФА Александер Чеферін.

Раніше повідомлялося, що ФІФА планує заборонити проведення матчів національних ліг за межами своїх країн.