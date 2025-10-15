Інше

Чемпіони світу зіграли товариський матч.

Національна збірна Аргентини у Форт-Лодердейлі розгромила Пуерто-Ріко у товариському матчі вночі за європейським часом.

Команді Ліонеля Скалоні в цьому допомогли дві гольові передачі від Ліонеля Мессі, тоді як на рахунку нападника Інтера Лаутаро Мартінеса дубль забитих м’ячів.

Нагадаємо, що збірна Аргентини ще у березні вдало завершила кваліфікацію до чемпіонату світу-2026 на першому місці регіону Південної Америки.

Пуерто-Ріко — Аргентина 0:6

Голи: Макаллістер, 14, 36, Монтіель, 23, Ечеваррія, 64 (авт.), Л. Мартінес, 79, 84

Аргентина: Е. Мартінес (Камбесес, 76) — Монтіель (Моліна, 61), Балерді, Отаменді (Ріверо, 46), Гонсалес — Сімеоне (Пас, 56), Де Пауль, Ло Чельсо (Морено, 46), Мак Аллістер — Мессі, Лопес (Л. Мартінес, 61).