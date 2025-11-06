Інше

Головні події першого блоку 4-го туру — від розгрому в Загребі до рятівного сейву в Утрехті.



У четвер, 6 листопада, відбулися дев’ять матчів першого блоку 4-го туру Ліги Європи.

Мідтьюлланн – Селтік – 3:1

Голи: Ерліч (34), Гогорза (35), Француліно (41) – Хатате (81, пен.)

У Данії господарі не залишили супернику жодного шансу. Три голи за сім хвилин у першому таймі фактично зняли питання про переможця. Ерліч та Гогорза оформили швидкий дубль команди, а Француліно під завісу тайму довів рахунок до розгромного. Єдиний промінь світла для Селтіка — реалізований пенальті Хатате, який лише скоротив відставання. У підсумку — впевнена перемога Мідтьюлланна 3:1.

Базель – Стяуа – 3:1

Голи: Шакірі (19, пен., 74), Салах (89) – Олару (58)

Вилучення: Тирновашу, 12

Швейцарці скористалися чисельною перевагою, отриманою вже на 12-й хвилині після вилучення Тирновашу. Шакірі з пенальті відкрив рахунок, але навіть удесятьох Стяуа не здавався й зрівняв завдяки Олару. Та натиск Базеля був занадто потужним: дубль Шакірі й пізній гол Салаха забезпечили господарям три очки.

Зальцбург – Гоу Ехед Іглс – 2:0

Голи: Вертессен (59), Терзіч (80)

Австрійці довго не могли пробити нідерландську оборону, але після перерви все стало на свої місця. Спершу Вертессен відкрив рахунок, а потім Терзіч поставив крапку — він же асистував на перший гол. Зальцбург спокійно довів матч до логічної перемоги.

Мальме – Панатінаїкос – 0:1

Гол: Джурічіч (85)

Довгий час на табло трималися нулі. Мальме міг повести в рахунку, але Свідерські не реалізував пенальті. Зрештою, у кінцівці Джурічіч приніс гостям перемогу єдиним точним ударом. Панатінаїкос вивіз важливі три очки зі Швеції, а Мальме залишився ні з чим.

Динамо Загреб – Сельта – 0:3

Голи: Дуран (4, 44), Домінгес (28, аг.)

Справжня демонстрація сили від іспанської Сельти. Уже на четвертій хвилині Дуран відкрив рахунок, а згодом автогол Домінгеса подвоїв перевагу гостей. Перед свистком на перерву той самий Дуран оформив дубль, перетворивши другу половину зустрічі на формальність. 0:3 — впевнена виїзна перемога іспанців, які завдяки цьому піднялися вгору в турнірній таблиці.

Ніцца – Фрайбург – 1:3

Голи: Кевін (25) – Манзамбі (29), Гріфо (39, пен.), Шергант (42)

Французький клуб залишився без очок і після четвертого туру. Попри швидкий гол Кевіна, Фрайбург блискавично відповів: Манзамбі зрівняв рахунок, Гріфо реалізував пенальті, а Шергант зробив рахунок комфортним ще до перерви. У другому таймі "орлята" атакували, але марно — 1:3. Німці з десятьма очками впевнено закріпилися у верхній частині таблиці.

Утрехт – Порту – 1:1

Голи: Родрігес (48) – Сайнс (66)

Вилучення: Баркас (70, пряма червона)

Матч у Нідерландах пройшов під посиленою охороною, але на полі команди показали чисту, хоч і напружену боротьбу. Порту мав перевагу у володінні м’ячем, проте першим забив Утрехт. Після розіграшу стандарту Родрігес відправив м’яч у сітку, але радість тривала недовго — Сайнс зрівняв рахунок. На додачу, голкіпер Баркас отримав червону картку, залишивши господарів удесятьох. Попри це, резервний воротар Браувер врятував команду кількома сейвами. Перший гол і перше очко Утрехта у нинішньому розіграші.

Црвена Звезда – Лілль – 1:0

Гол: Арнаутович (85, пен.)

Бєлградська команда здобула мінімальну, але надзвичайно важливу перемогу. Єдиний гол у поєдинку забив Марко Арнаутович з пенальті наприкінці гри. Црвена Звезда виправилася після поразки у минулому турі, тоді як Лілль втратив шанс закріпитися у верхній половині таблиці.

Штурм Грац – Ноттінгем Форест – 0:0

Єдиний безгольовий матч першої половини. Австрійці вистояли проти англійців, хоча могли й поступитися: Морган Гіббс-Уайт не реалізував пенальті в середині першого тайму. Штурм узяв перше очко після поразки від Селтіка, тоді як Ноттінгем упустив можливість наблизитися до зони лідерів.