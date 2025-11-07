Інше

Контракт із аргентинцем розрахований до кінця 2027 року.

Атланта Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосила про призначення нового головного тренера, яким став Херардо Мартіно.

Угода з 62-річним аргентинцем розрахована до кінця сезону 2027 року.

Для аргентинця це друга парафія у клубі — раніше він очолював команду з січня 2017 року по грудень 2018 року. Разом вони виграли Кубок МЛС.

Попереднім місцем роботи Херрардо був Інтер Маямі, звідки він пішов у листопаді минулого року. До цього він тренував Барселону, Ньюеллс, Лібертад, Колон, Серро Портеньо, Кордобу та Арресіфе, а також очолював збірні Мексики, Аргентини та Парагваю.

За підсумками цього сезону Атланта посіла лише 14 місце у Східній конференції МЛС, не пройшовши у плей-оф.