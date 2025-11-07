Інше

Церемонія визначення шляхів учасників відбудеться 20 листопада 2025 року в Цюриху та буде транслюватися в прямому ефірі.

ФІФА повідомила, що жеребкування плей-офф відбіркового турніру чемпіонату світу-2026, а також окреме жеребкування європейських плей-офф, відбудеться у четвер, 20 листопада 2025 року. Подія пройде в Цюриху, Швейцарія.

Початок жеребкування плей-офф чемпіонату світу заплановано на 13:00 за центральноєвропейським часом. Одразу після нього відбудеться жеребкування європейського плей-офф.

Трансляція буде доступна на FIFA.com, FIFA+ та у партнерських медіа.

Плей-офф визначить шість останніх учасників світової першості. Два фіналісти турніру плей-офф ФІФА та чотири переможці європейських шляхів отримають путівки до фінальної частини чемпіонату світу-2026, який вперше пройде у форматі з 48 командами в Канаді, Мексиці та США з 11 червня до 19 липня 2026 року.

У березні 2026 року команди гратимуть у форматі півфіналів та фіналів у один матч. У турнірі плей-офф ФІФА братимуть участь шість збірних, тоді як європейський етап включатиме 16 команд, розподілених на чотири шляхи по чотири збірні.

Для проведення жеребкування будуть використані оновлені дані світового рейтингу ФІФА, нова версія якого вийде 19 листопада 2025 року.