УЄФА оприлюднила склад кошиків для фінальної частини турніру, жеребкування відбудеться 24 жовтня в Каунасі (Литва).
Асоціація футзалу України повідомила, що збірна України увійшла до першого кошика при жеребкуванні фінальної частини Євро-2026.
УЄФА розподілила 16 команд на 4 кошики відповідно до рейтингу національних збірних станом на 26 вересня 2025 року. У першому кошику, окрім України, опинилися Португалія, Іспанія та Франція.
Особливістю жеребкування також стане розведення по різних групах України та збірної Білорусі. Крім того, країни-господарки будуть автоматично розподілені по різних групах: Латвія у групу А, Литва – у групу B, Словенія – у групу C.
Як виглядають склади кошиків для жеребкування Євро-2026 з футзалу:
КОШИК 1
🇵🇹 Португалія
🇪🇸 Іспанія
🇺🇦 Україна
🇫🇷 Франція
КОШИК 2
🇭🇷 Хорватія
🇮🇹 Італія
🇸🇮 Словенія (господарка)
🇨🇿 Чехія
КОШИК 3
🇵🇱 Польща
🇦🇲 Вірменія
🇬🇪 Грузія (Сакартвело)
Білорусь
КОШИК 4
🇧🇪 Бельгія
🇭🇺 Угорщина
🇱🇻 Латвія (господарка)
🇱🇹 Литва (господарка)
Євро-2026 з футзалу пройде з 21 січня по 7 лютого 2026 року. Процедура жеребкування запланована на 24 жовтня.