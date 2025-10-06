Футзал

УЄФА оприлюднила склад кошиків для фінальної частини турніру, жеребкування відбудеться 24 жовтня в Каунасі (Литва).

Асоціація футзалу України повідомила, що збірна України увійшла до першого кошика при жеребкуванні фінальної частини Євро-2026.

УЄФА розподілила 16 команд на 4 кошики відповідно до рейтингу національних збірних станом на 26 вересня 2025 року. У першому кошику, окрім України, опинилися Португалія, Іспанія та Франція.

Особливістю жеребкування також стане розведення по різних групах України та збірної Білорусі. Крім того, країни-господарки будуть автоматично розподілені по різних групах: Латвія у групу А, Литва – у групу B, Словенія – у групу C.

Як виглядають склади кошиків для жеребкування Євро-2026 з футзалу:

КОШИК 1

🇵🇹 Португалія

🇪🇸 Іспанія

🇺🇦 Україна

🇫🇷 Франція

КОШИК 2

🇭🇷 Хорватія

🇮🇹 Італія

🇸🇮 Словенія (господарка)

🇨🇿 Чехія

КОШИК 3

🇵🇱 Польща

🇦🇲 Вірменія

🇬🇪 Грузія (Сакартвело)

Білорусь

КОШИК 4

🇧🇪 Бельгія

🇭🇺 Угорщина

🇱🇻 Латвія (господарка)

🇱🇹 Литва (господарка)

Євро-2026 з футзалу пройде з 21 січня по 7 лютого 2026 року. Процедура жеребкування запланована на 24 жовтня.