Футзал

Україна явний фаворит своєї групи.

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко прокоментував результати жеребкування чемпіонату Європи-2026. Його слова наводить офіційний сайт АФУ.

"Мене багато питають – задоволені ми результатами жеребкування чи ні. Я скажу так, що зараз легких команд немає. Ми грали товариські ігри – і з Литвою, і з Чехією — були дуже непрості матчі. Збірна Вірменії також показала, що є дуже серйозним суперником.

Всі будуть готуватись, кожен суперник буде ще більше налаштовуватися на нас після чемпіонату світу. Тому нам потрібно дуже серйозно підготуватися. Ми не чекаємо легких матчів. Ми чекаємо дуже серйозний супротив від інших команд, тому будемо дуже ретельно готуватися", – сказав Косенко.

Чемпіонат Європи з футзалу пройде в Латвії, Литві та Словенії з 21 січня по 7 лютого 2026 року. Збірна України потрапила до групи B, де її суперниками будуть Литва, Чехія та Вірменія.