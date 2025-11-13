Інше

Півзахисник Ад-Духаїля анонсував можливість повернення до Італії.

Італійський центральний півзахисник катарського Ад-Духаїля Марко Верратті за часи своєї професійної кар’єри відзначився тим, що на батьківщині виступав у складі "дорослої" команди Пескари всього чотири роки, після чого почалась його 11-річна сторін історії у французькому Парі Сен-Жермен.

Зрештою, нині вже 33-річний виконавець залишив європейський футбол улітку 2023 року та перебрався до катарського Аль-Арабі з Дохи за 45 млн євро, після чого цього літа знову змінив клуб.

Утім, із останнього інтерв’ю Верратті можна зрозуміти, що цей трансфер у його кар’єрі точно не стане останнім.

"Коли мені десь по-справжньому добре, я люблю залишатись у цьому місці. Я прожив у Парижі 11 років, бо просто був щасливий, і там я знайшов усе, що мені було потрібно.

У футболістів також є життя поза футболом, що мені дуже подобається, і мені дуже подобається грати зі своєю командою. Я щасливий тут.

Повернутись до Серії A? У футболі все можливо, побачимо. Поки що я тут, у Катарі, я точно дограю тут цей сезон, а потім — побачимо. Я не зачиняю двері ні перед чим, але мені подобається жити сьогоденням і не надто думати про майбутнє. Побачимо в кінці сезону, що я хочу робити і що хоче робити моя родина.

Пескара — це моя головна команда, вона для мене значить усе. Тим часом я сподіваюся, що Пескара колись повернеться до Серії А, а потім побачимо... грати з командою, з якою ти виріс у вищому дивізіоні, — це точно мрія для всіх хлопців.

Моя нещодавня інвестиція в майбутнє цього клубу — це була практична демонстрація. Легко сказати, кожен може сказати це словами, але я хотів зробити щось, щоб повернути клубу все, що від нього отримав. Якщо мені дійсно в чомусь удалося зробити свою кар'єру, то я багато чим завдячую саме Пескарі.

Усе почалося там; вони дали мені все необхідне, щоб стати гравцем, тому цей мій жест — це подяка клубу та спосіб допомогти йому розвиватись. Уболівальники Пескари неймовірні, і я закоханий у це місто, воно маленьке, але гарне, тут є море і все таке. Я сподіваюсь допомогти Пескарі розвиватись і зробити так, щоб усі вболівальники пишалися мною.

Збірна? Плей-оф зараз для Італії здається неминучим, але, звичайно, я сподіваюсь, що Норвегія зазнає невдачі. Буде важко, але в Італії є чудовий тренер, який вселяє велике бажання у своїх гравців, і я сподіваюсь, що всі вони будуть готові виграти місце на цьому омріяному для країни чемпіонаті світу в березні.

Зіграти на чемпіонаті світу самому? Я не знаю, побачимо. Якщо потрібно, я поговорю безпосередньо з тренером. Побачимо, національна збірна для мене — це все, і я не думаю, що якийсь окремий гравець важливий. Національна збірна належить усій країні, а я просто хочу бачити їх на чемпіонаті світу заради своїх дітей і заради всього покоління дітей, які ніколи не бачили Італію на чемпіонаті світу. Я буду дуже радий, якщо ми пройдемо кваліфікацію.

Серія A? Так, я завжди стежу за нею. Що стосується складу, я думаю, що Інтер — найбільш зібрана команда. Але цього року є Мілан, який може вистрілити. Не знаю чому, але цього року я вболіваю за Мілан. Я знаю, що мій друг Ібрагімович піклується про цей клуб, а Мілан — це команда, яка мені завжди подобалась", — заявив італійський виконавець.

У Верратті в поточному сезоні катарського футболу 12 матчів та три асисти.