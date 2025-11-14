Інше

Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації на чемпіонат Європи-2027, що відбувся 14 листопада 2025 року.

У четвертому матчі відбіркового турніру Євро-2027 (U-21) молодіжна збірна України приймала команду Туреччини та зазнала другої поспіль поразки з мінімальним рахунком 0:1.

Перший тайм пройшов у рівній боротьбі на зустрічних курсах. "Синьо-жовті" заробили кілька стандартів, але реалізувати їх не вдалося. Напружена гра призвела до двох вимушених замін: у господарів через травму залишив поле Крапивцов, а в турків — Хекімоглу. На заміну Крапивцову вийшов Пахолюк.

У другому таймі українці продовжили шукати шанси біля воріт суперника. Небезпечний штрафний виконав Кревсун, а індивідуальний прохід Глущенка завершився ударом у ближню стійку. Проте гості змогли відкрити рахунок: після навісної передачі Пахолюк зіграв кулаком, але першим на добиванні опинився Ільхан і пробив низом повз голкіпера.

У компенсований час Синчук мав шанс зрівняти рахунок після удару Пищура, але не встиг переправити м’яч у ворота. Таким чином, матч завершився перемогою Туреччини — 1:0.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Туреччина U-21 — Україна U-21 в рамках кваліфікації чемпіонату Європи-2027:

U-21. Туреччина — Україна 1:0

Гол: Ільхан, 73

Туреччина (U-21): Ерташ, Карапо, Гюрелер, Акчічек, Йилмаз, Ільхан (Калайчі, 85), Тикназ (Айдин, 70), Вурал, Чанак, Кілішой (к) (Хабешоглу), Хекімоглу (Бостан, 31).

Україна (U-21): Крапивцов (Пахолюк, 44), Корнійчук, Захарченко, Кисіль, Крупський (к), Кревсун, Варфоломєєв (Пастух, 83), Царенко (Глущенко, 46), Маткевич (Слесар, 46), Степанов (Пищур, 56), Синчук.

Попереджені: Чанак (37), Карапо (62), Вурал (50), Айдин (85), Гюрелер (88), Ерташ (90+1) — Корнійчук (16), Кревсун (49), Кисіль (56).