Колишній гравець каталонців, який нещодавно завершив кар'єру, відверто повідав про свої важкі часи на Камп Ноу.

Чемпіон світу 2018 року Самюель Умтіті, який був змушений завершити кар'єру цього літа у віці 31 року, розкрив шокуючі подробиці свого перебування в Барселоні.

Французький захисник зізнався, що під час тривалих періодів відновлення від травм він страждав від нападів депресії. За словами Умтіті, після тріумфу на Чемпіонаті світу його кар'єра в клубі пішла на спад через постійні проблеми з коліном. У цей час він відчув значний розрив у відносинах з клубом.

"Мене звинувачували у всьому", – заявив Умтіті для RMC, натякаючи, що клуб та оточення покладали на нього провину за його фізичний стан.

Він також розповів, що між ним та Барселоною виникли серйозні розбіжності щодо методів лікування його травми. Клуб не завжди погоджувався з його рішеннями, через що Самюель був змушений шукати думки сторонніх фахівців.

"Озираючись назад, я розумію, що ментально це дуже сильно на мене вплинуло, можливо, через напади депресії. Було стільки всього... Я навіть не виходив з дому. Люди не знали про все це", – зізнався Умтіті.

Ці проблеми з травмами та психологічний тиск зрештою призвели до того, що Барселона розірвала контракт із гравцем, після чого він приєднався до Лілля у 2023 році, перш ніж остаточно повісити бутси на цвях.