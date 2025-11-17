CAF представила шортлист премії, церемонія відбудеться цього тижня в Марокко.
Хакімі, Салах та Осімген, CAF
17 листопада 2025, 11:48
Конфедерація африканського футболу визначила трьох фіналістів у боротьбі за звання найкращого гравця континенту у 2025 році. До шортлиста увійшли зірки європейських топ-чемпіонатів: захисник ПСЖ та лідер збірної Марокко Ашраф Хакімі, вінгер Ліверпуля і символ єгипетського футболу Мохамед Салах, а також форвард Галатасарая та національної команди Нігерії Віктор Осімген.
Номінантів обирали представники CAF, національні тренери, колишні футболісти та журналісти, які спеціалізуються на африканському футболі.
Переможця оголосять уже цієї середи (19.11) — урочиста церемонія вручення нагороди пройде у столиці Марокко, Рабаті.
Чинним володарем титулу "Гравець року" є Адемола Лукман з Аталанти.