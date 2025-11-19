Організатори Globe Soccer Awards запустили власне голосування.
Арда Гюлер, Getty Images
19 листопада 2025, 14:05
Globe Soccer Awards — щорічна церемонія нагородження, започаткована в 2010 році, на якій визначаються футбольні особистості, які досягли найбільших досягнень у своїй роботі за останній рік.
Переможці у різних номінаціях визначаються шляхом усесвітнього глядацького голосування.
Одна з категорій для вибору публіки — звання найкращого молодого гравця в світі.
І в 2025 році на нього претендують наступні виконавці:
Елісс Бен Сегір (Баєр / Монако)
Пау Кубарсі (Барселона)
Дезіре Дуе (ПСЖ)
Арда Гюлер (Реал Мадрид)
Дін Гюйсен (Реал Мадрид / Борнмут)
Майлз Льюїс-Скеллі (Арсенал)
Родрігу Мора (Порту)
Жуан Невеш (Парі Сен-Жермен)
Ніко Пас (Комо)
Кенан Їлдиз (Ювентус)
Варрен Заїр-Емері (Парі Сен-Жермен)
Обрати найкращого, на вашу думку, футболіста 2025 року можна за посиланням на сайті організаторів.