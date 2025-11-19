Інше

Організатори Globe Soccer Awards запустили власне голосування.

Globe Soccer Awards — щорічна церемонія нагородження, започаткована в 2010 році, на якій визначаються футбольні особистості, які досягли найбільших досягнень у своїй роботі за останній рік.

Переможці у різних номінаціях визначаються шляхом усесвітнього глядацького голосування.

Одна з категорій для вибору публіки — звання найкращого молодого гравця в світі.

І в 2025 році на нього претендують наступні виконавці:

Елісс Бен Сегір (Баєр / Монако)

Пау Кубарсі (Барселона)

Дезіре Дуе (ПСЖ)

Арда Гюлер (Реал Мадрид)

Дін Гюйсен (Реал Мадрид / Борнмут)

Майлз Льюїс-Скеллі (Арсенал)

Родрігу Мора (Порту)

Жуан Невеш (Парі Сен-Жермен)

Ніко Пас (Комо)

Кенан Їлдиз (Ювентус)

Варрен Заїр-Емері (Парі Сен-Жермен)

Обрати найкращого, на вашу думку, футболіста 2025 року можна за посиланням на сайті організаторів.