До цього колишній легіонер Динамо працював у структурі клубу Волунтарі.

Колишнього півзахисника київського Динамо Флоріна Черната було призначено спортивним директором румунського ФКСБ. Про це повідомляє прес-служба клубу.

До цього 45-річний румун працював у другій лізі Румунії, де був спортивним директором Волунтарі з літа 2018 року.

Нагадаємо, Чернат виступав за Динамо з січня 2001 по літо 2009 року з річною орендою в Хайдук в сезоні-2007/08. На його рахунку 196 матчів, 41 гол та 37 асистів.

Після 16 турів чинний чемпіон ФКСБ набрав 20 очок і посідає лише дев'яте місце у чемпіонаті Румунії.