Союз приєднався до Коаліції проти піратства та Центру з порушень авторських прав в Інтернеті для захисту контенту і партнерів.

УЄФА офіційно приєднався до Коаліції по боротьбі з піратством (CAP) та Центру з боротьби з порушеннями авторських прав в Інтернеті (CUII), щоб посилити заходи щодо захисту свого контенту на ключових ринках та розширити збір даних про порушення авторських прав.

Ставши членом CAP, антипіратського підрозділу Азійської асоціації відеоіндустрії (AVIA), УЄФА зміцнив свою прихильність до захисту контенту та прав партнерів із трансляцій у регіоні Азіатсько-Тихоокеанського регіону та за його межами. Організація координує блокування піратських сайтів, співпрацює з урядами та постачальниками послуг, а також надає спеціалізовані дослідження та інформацію для ефективного контролю за дотриманням прав.

УЄФА також планує активну співпрацю з німецьким незалежним антипіратським об’єднанням CUII, яке об’єднує власників спортивних прав, медіакомпанії та інтернет-провайдерів. Центр сприяє ефективному впровадженню блокувань вебсайтів у Німеччині та вдосконаленню правового середовища для захисту контенту.

За словами представників УЄФА, ці кроки є частиною широкої стратегії організації у боротьбі з піратством, спрямованої на захист комерційних інтересів союзних органів та партнерів по трансляціях у всіх турнірах УЄФА, а також підтримку розвитку футболу та ініціатив на місцях по всій європейській футбольній екосистемі.

