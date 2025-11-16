Інше

11 порушників передано поліції, один випадок — в Інтерпол; винні потрапили до чорного списку.

ФІФА оприлюднила звіт до Міжнародного дня толерантності, у якому повідомила, що служба моніторингу соціальних мереж зафіксувала понад 30 тисяч образливих повідомлень у 2025 році.

Організація передала дані про 11 користувачів правоохоронним органам у різних країнах, а один із випадків скерувала в Інтерпол. Порушники були виявлені в Аргентині, Бразилії, Франції, Польщі, Іспанії, Великій Британії та США. Усі вони внесені до чорного списку та не зможуть купувати квитки на майбутні турніри ФІФА.

Система захисту SMPS цього року працювала на кількох турнірах, включно з клубним чемпіонатом світу. Моніторинг охопив понад дві тисячі активних акаунтів на п’яти платформах — гравців, тренерів, команд і арбітрів — і проаналізував 5,9 мільйона повідомлень. З моменту запуску сервісу у 2022 році виявлено вже понад 65 тисяч випадків онлайн-булінгу.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно наголосив, що організація продовжить жорстку боротьбу з онлайн-образами, використовуючи сучасні технології та співпрацюючи з федераціями та поліцією. Він підкреслив, що футбол має залишатися безпечним і інклюзивним середовищем — на полі, на трибунах і в інтернеті.

