Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Федерація футболу Португалії готує термінову апеляцію, щоб скоротити триматчеву дискваліфікацію свого капітана.

Федерація футболу Португалії вживає екстрених заходів, намагаючись врятувати старт Кріштіану Роналду на Чемпіонаті світу.

Як повідомляє Goal, FPF готує апеляцію до ФІФА з вимогою скоротити триматчеву дискваліфікацію 40-річного капітана.

Роналду отримав пряму червону картку в програному матчі проти Ірландія в Дубліні (0:2).

Після перегляду VAR арбітр зафіксував, що португалець вдарив ліктем ірландського захисника Дару О'Ші. Ця червона картка, стала для Роналду першою за 226 матчів за збірну.

Поточна триматчева дискваліфікація ставить під загрозу участь легендарного форварда у стартових іграх ЧС-2026, який має стати для нього шостим у кар'єрі.

У своїй апеляції португальська федерація, планує наполягати на тому, що рішення гравця було спровоковане ворожою атмосферою на стадіоні в Дубліні, де вболівальники постійно освистували Роналду.

Вони сподіваються, що ФІФА візьме ці обставини до уваги та пом'якшить покарання.