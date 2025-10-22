Бразилия

Під керівництвом бразильця команда здобула Кубок, Суперкубок та Кубок Каріокі.

Фламенгу близький до підписання контракту з головним тренером Філіпе Луїсом до 2027 року.

За інформацією ЗМІ, 40-річний наставник стане одним із найбільш високооплачуваних тренерів у бразильській Серії А.

Філіпе Луїс очолив Фламенго 30 вересня 2024 року. Під його керівництвом команда здобула Кубок і Суперкубок Бразилії, а також виграла Кубок Каріокі.

Фламенго наразі ділить перше місце в Серії А з Палмейрасом, маючи у активі 61 очко. Наступний матч команда проведе 23 жовтня проти аргентинського Расінга у півфіналі Кубка Лібертадорес.