Альберт Селадес підписав контракт із кіпрським клубом до 2027 року.

Пафос офіційно оголосив про призначення Альберта Селадеса на посаду головного тренера команди.

Угода з 50-річним іспанцем розрахована до 2027 року та містить опцію продовження ще на один сезон.

Селадес змінив на цій посаді Хуана Карлоса Карседо, який залишив клуб і вирішив продовжити кар’єру в менш престижному клубі у маловідомому так званому чемпіонаті.

Альберт Селадес відомий за виступами за Барселону та Реал Мадрид, з якими вигравав титули Ла Ліги, Кубка Іспанії та Лігу чемпіонів. Також у його кар’єрі були Сельта, Бордо, Сарагоса та Нью-Йорк Ред Буллз.

Після завершення ігрової кар’єри Селадес працював із юнацькими збірними Іспанії, очолював збірну U-21, входив до тренерського штабу національної команди, працював представником "вершкових" та був головним тренером Валенсії.