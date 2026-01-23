Інше

Ан-Наср планує втримати португальську зірку в країні, запропонувавши йому збільшення частки акцій клубу.

Нападник Кріштіану Роналду планує залишити Ан-Наср влітку 2027 року, коли добіжить кінця його чинна угода. Проте, як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, Саудівська Аравія розробляє стратегію, щоб залишити португальця в країні навіть після завершення його ігрової кар'єри.

Зокрема, розглядається варіант, за якого Роналду стане повноправним співвласником клубу. Планується збільшити його теперішню частку в Аль-Насрі до 15%. Ліга вивчає такі кроки, щоб запобігти різкому падінню інтересу світової спільноти до чемпіонату після того, як Кріштіану припинить виступи на полі.

Роналду приєднався до Ан-Насра у 2023 році як вільний агент. У поточному сезоні 40-річний форвард продемонстрував чудову результативність, забивши 17 голів та віддавши три асисти у 20 матчах.

Раніше Буффон порівняв стиль гри Роналду та Мессі.