Керівництво Саудівської Про-ліги розкрило амбітну стратегію на найближче літо.

Саудівська Аравія не збирається збавляти оберти у своїй футбольній експансії. На тлі розмов про майбутнє Кріштіану Роналду, ліга анонсувала безпрецедентну кампанію з підсилення складів, яка має перетворити чемпіонат на один із найсильніших у світі вже цього літа.

Якщо раніше саудівські клуби полювали на окремих ветеранів з гучними іменами, то тепер план набагато глобальніший. Керівник відділу маркетингу ліги Омар Мугрібі заявив, що метою є підписання близько 50 нових гравців елітного рівня. Ліга прагне залучити футболістів з "найвищого ешелону" п'яти провідних європейських чемпіонатів (Англії, Іспанії, Німеччини, Італії та Франції).

Цей крок спрямований на те, щоб підвищити загальний рівень змагань та комерційну цінність ліги, а не просто створювати шоу навколо кількох легенд. Саудівська Аравія готова витрачати колосальні кошти, щоб переманити зірок, які перебувають на піку своєї форми, а не лише тих, хто готується до завершення кар'єри.

У центрі проекту все ще залишається Кріштіану Роналду. В лізі розуміють, що час португальця на полі обмежений, тому намагаються максимально використати його присутність для популяризації чемпіонату. Щодо завершення кар'єри п'ятиразового володаря Золотого м'яча, офіційні особи натякають, що Роналду не планує вішати бутси на цвях найближчим часом.

Очікується, що він продовжить виступати як мінімум до завершення наступного сезону, щоб допомогти лізі інтегрувати нову хвилю зіркових новачків. Таким чином, майбутнє літнє трансферне вікно обіцяє стати найспекотнішим в історії футболу, адже Саудівська Аравія готова кинути виклик європейським грандам у боротьбі за найкращі таланти планети.

Нагадаємо, нещодавно була інформація, що Аль-Ахлі готує для Вінісіуса контракт на один мільярд євро.