Болонья — Селтік — 2:2

Голи: Даллінга 58, Роу 72 — Хатате 6, Трасті 40

Вилучення: Хатате 40

Бранн — Мідтьюлланн — 3:3

Голи: Гольм 19, Корнвіг (пен) 68, Солтведт 90+10 — Ерлич 4,70 Брумаду 31,

Вікторія Пльзень — Порту — 1:1

Голи: Черв 6 — Гюль 90

Вилучення: Видра45+4

Мальме — Црвена Звезда — 0:1

Гол:Костов 16

Паок - Реал Бетіс — 2:0

Голи: Живкович 67, Якумакіс (пен) 86

Фенербахче — Астон Вілла - 0:1

Гол: Санчо 25

Фрайбург — Маккабі Тель-Авів — 1:0

Гол: Матанович 82

Янг Бойз - Ліон — 0:1

Гол: Мейтленд-Найлс 45+1