Завершились перші матчі 7 туру Ліги Європи.
Getty Images
22 січня 2026, 21:50
Болонья — Селтік — 2:2
Голи: Даллінга 58, Роу 72 — Хатате 6, Трасті 40
Вилучення: Хатате 40
Бранн — Мідтьюлланн — 3:3
Голи: Гольм 19, Корнвіг (пен) 68, Солтведт 90+10 — Ерлич 4,70 Брумаду 31,
Вікторія Пльзень — Порту — 1:1
Голи: Черв 6 — Гюль 90
Вилучення: Видра45+4
Мальме — Црвена Звезда — 0:1
Гол:Костов 16
Паок - Реал Бетіс — 2:0
Голи: Живкович 67, Якумакіс (пен) 86
Фенербахче — Астон Вілла - 0:1
Гол: Санчо 25
Фрайбург — Маккабі Тель-Авів — 1:0
Гол: Матанович 82
Янг Бойз - Ліон — 0:1
Гол: Мейтленд-Найлс 45+1