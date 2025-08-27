Туреччина

Контракт з англійським хавбеком розірвано за згодою сторін.

Алекс Окслейд-Чемберлен більше не є гравцем турецького Бешикташа. Стамбульський клуб повідомив на клубному офіційному сайті, що контракт із 30-річним англійським футболістом розірвано за взаємною згодою.

У заяві зазначено:

"Наш контракт з нашим професійним футболістом Алексом Окслейд-Чемберленом розірвано за взаємною згодою. Згідно з угодою, гравцеві буде виплачено компенсацію у розмірі 1 750 000 євро".

Алекс Окслейд-Чемберлен приєднався до Бешикташа у серпні 2023 року на правах вільного агента. За сезон 2023/24 він провів 30 матчів у всіх турнірах, забив 4 голи та зробив 1 асист. Частину сезону футболіст пропустив через травму.