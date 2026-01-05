Селтік оголосив про призначення Мартіна О’Нілла на посаду головного тренера команди до завершення поточного сезону. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Новий наставник отримав у помічники Шона Малоуні та Марка Фазерінгема, а Стівен Макманус приєднається до наявного тренерського штабу — Гевіна Страхана, Стіві Вудса та Грега Воллеса — для роботи з першою командою.

Призначення О’Нілла стало наслідком швидкої відставки французького тренера Вілфріда Нансі, який пробув на посаді лише один місяць. Під його керівництвом команда провела 8 матчів, у яких здобула 2 перемоги та зазнала 6 поразок.

Селтік наразі займає 2-е місце в чемпіонаті Шотландії після 20 турів, маючи 38 очок і відстаючи від лідируючого Гартса на шість пунктів.