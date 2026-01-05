Інше

Шотландський клуб представив нового тимчасового тренера після відставки Вілфріда Нансі.

Селтік оголосив про призначення Мартіна О’Нілла на посаду головного тренера команди до завершення поточного сезону. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Новий наставник отримав у помічники Шона Малоуні та Марка Фазерінгема, а Стівен Макманус приєднається до наявного тренерського штабу — Гевіна Страхана, Стіві Вудса та Грега Воллеса — для роботи з першою командою.

Призначення О’Нілла стало наслідком швидкої відставки французького тренера Вілфріда Нансі, який пробув на посаді лише один місяць. Під його керівництвом команда провела 8 матчів, у яких здобула 2 перемоги та зазнала 6 поразок.

Селтік наразі займає 2-е місце в чемпіонаті Шотландії після 20 турів, маючи 38 очок і відстаючи від лідируючого Гартса на шість пунктів.