Шотландський клуб представив нового тимчасового тренера після відставки Вілфріда Нансі.
Мартін О'Нілл, Getty Images
05 січня 2026, 23:53
Селтік оголосив про призначення Мартіна О’Нілла на посаду головного тренера команди до завершення поточного сезону. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Новий наставник отримав у помічники Шона Малоуні та Марка Фазерінгема, а Стівен Макманус приєднається до наявного тренерського штабу — Гевіна Страхана, Стіві Вудса та Грега Воллеса — для роботи з першою командою.
Призначення О’Нілла стало наслідком швидкої відставки французького тренера Вілфріда Нансі, який пробув на посаді лише один місяць. Під його керівництвом команда провела 8 матчів, у яких здобула 2 перемоги та зазнала 6 поразок.
Селтік наразі займає 2-е місце в чемпіонаті Шотландії після 20 турів, маючи 38 очок і відстаючи від лідируючого Гартса на шість пунктів.