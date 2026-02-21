Завершилася 1458 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Правоохоронці України та Молдови знешкодили агентурно-бойову групу рф, яка готувала резонансні вбивства в Україні. Основними "цілями" були українські журналісти та військові Іноземного легіону ГУР МО 

🔸 Зеленський вперше підтвердив контратаки на півдні на тлі блокування російських Starlink: звільнено 300 км²

🔸 Верховний суд США визнав незаконними глобальні мита Трампа на імпорт з інших країн, які були запроваджені за законом про надзвичайні ситуації національного масштабу. Однак сам Трамп проігнорував це рішення і заявив, що підпише указ про запровадження 10% глобального тарифу на додаток до вже запроваджених мит

🔸 Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський закликав НАБУ перевірити джерела фінансування "Гончаренко центрів" депутата Олексія Гончаренка 

🔸 Угорщина заблокувала позику 90 мільярдів євро для України, доки не відновлять транзит "Дружбою"

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 130 бойових зіткнень.
 
Сили оборони продовжують зупиняти ворога, знищують особовий склад та виснажують бойовий потенціал агресора, завдаючи постійного ефективного вогневого ураження.
 
Противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 65 авіаційних ударів, скинув 161 керовану авіабомбу. Крім того, противник застосував 5115 дронів-камікадзе та здійснив 2249 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.
 
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося два боєзіткнення. Ворог завдав двох авіаційних ударів, скинувши три керовані бомби, здійснив 57 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два рази — із реактивних систем залпового вогню.
 
На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Лиман, Вовчанські Хутори, Кругле.
 
На Куп’янському напрямку ворог сім разів атакував, у районі Піщаного та у бік Новоосинового й Курилівки. Три боєзіткнення досі тривають.
 
На Лиманському напрямку українські воїни зупинили сім атак окупантів, в районі Зарічного та у бік Дробишевого, Лимана й Ставків. Ще два боєзіткнення тривають.
 
На Слов’янському напрямку противник вісім разів намагався просунутися вперед в районах Ямполя, Закітного, Платонівки та у бік Рай-Олександрівки.
 
На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
 
На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 15 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки та у бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Бересток, Новопавлівка.
 
На Покровському напрямку ворог здійснив 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новоолександрівки і Кучерового Яру. Дві спроби агресора покращити своє становище тривають.
За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 48 окупантів та поранили 33; знищили 96 безпілотних літальних апаратів, чотири одиниці автомобільного транспорту, три одиниці спеціальної техніки, п’ять квадроциклів, дві артилерійські системи, два укриття особового складу, пункт управління БпЛА, також уражено одну бойову броньовану машину, 11 одиниць автомобільного транспорту, дві артилерійські системи та 70 укриттів особового складу противника.
 
На Олександрівському напрямку окупанти намагалися двічі покращити своє становище у районі Степового. Авіаудару керованими авіабомбами зазнала Великомихайлівка.
 
На Гуляйпільському напрямку відбулося 18 атак окупантів: у районах Гуляйполя, Загірного та у бік Варварівки, Оленокостянтинівки, Залізничного й Святопетрівки. Дві атаки ще тривають. Ворожих авіаударів зазнали Верхня Терса, Залізничне, Гірке, Гуляйпільське, Чарівне, Любицьке, Копані.
 
На Оріхівському напрямку, за уточненою інформацією, противник двічі атакував у районах Степового та Малих Щербаків. Авіаудару зазнали населені пункти Комишуваха та Юліївка.
 
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.
 
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.
 

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Була детальна доповідь нашої переговорної групи за підсумками зустрічей у Швейцарії. Обговорили, зокрема, аспекти, які неможливо було озвучувати в телефонному режимі. Вдячний команді за чітку роботу в рамках директив, а також за терпіння в усіх розмовах із російською стороною, далеко не завжди простих та адекватних. Важливо, що і представники Президента Сполучених Штатів теж усе роблять, щоб перемовини були конструктивними. І Україна їх у цьому повністю підтримує: наш внесок завжди тільки в конструктив. 

Ми вважаємо, що реальні можливості завершити війну достойно залишаються і може значно допомогти здатність світу тиснути на агресора, щоб надійний мир прийшов на зміну війні. Розраховуємо, що вже найближчим часом, у лютому, вдасться організувати ще один раунд перемовин і що цей раунд може стати справді результативним. 

Українські відповіді на найбільш складні питання напередодні наступної зустрічі готові. Пріоритети для нашої переговорної команди для наступної зустрічі в тристоронньому форматі та зі Сполученими Штатами визначені. Працюємо далі і для готовності лідерів зустрічатись та вирішувати те, що поки що не вирішується на рівні команд. Саме лідерський формат може стати багато в чому вирішальним, і Україна готова до такого формату. Команда має забезпечити умови і для прогресу в гуманітарних питаннях. Обміни військовополонених мають продовжуватись. Очікуємо, що обмін стане можливим найближчим часом. 

Хочу окремо відзначити наших європейських партнерів: Європа в процесі роботи для завершення війни, і роль Європи має зростати. Будемо координуватися з партнерами. Україна завжди захищає наші спільні європейські інтереси. Дякую всім, хто з Україною!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!