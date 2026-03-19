Скалоні викликав найкращих.
19 березня 2026, 15:20
Головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні визначився із заявкою на товариський матч з національною командою Гватемали.
Аргентинський фахівець викликав 28 футболістів.
Воротарі: Еміліано Мартінес (Астон Вілла), Херонімо Рульї (Марсель), Хуан Муссо (Атлетіко);
Захисники: Науель Моліна (Атлетіко), Крістіан Ромеро (Тоттенгем), Леонардо Балерді (Марсель), Ніколас Отаменді (Бенфіка), Гонсало Монтіель, Маркос Акунья (обидва — Рівер Плейт), Томас Паласі (Расінг Авельянеда), Ніколас Тальяфіко (Ліон), Маркос Сенесі (Борнмут);
Півзахисники: Леандро Паредес (Бока Хуніорс), Алексіс Мак Аллістер (Ліверпуль), Максімо Перроне, Ніко Пас (обидва — Комо), Валентин Барко (Страсбур), Родріго Де Поль (Інтер Маямі), Енцо Фернандес (Челсі) Тьяго Альмада (Атлетіко);
Нападники: Ліонель Мессі (Інтер Маямі), Джанлука Престіанні (Бенфіка), Хуліан Альварес, Ніко Гонсалес, Джуліано Сімеоне (усі – Атлетіко), Флако Лопес (Палмейрас).
Матч між Аргентиною та Гватемалою запланований на 31 березня.