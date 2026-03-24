Кейн очолив список, Ямаль і Мбаппе — у трійці головних претендентів.
24 березня 2026, 15:50
Портал Goal опублікував оновлений рейтинг із 15 головних претендентів на Золотий м'яч 2026 року.
Чинним володарем престижної нагороди є форвард ПСЖ Усман Дембеле.
Очолив список нападник Баварія Гаррі Кейн. Другу позицію посів талант Барселона Ламін Ямаль, а третє місце дісталося форварду Реал Мадрид Кіліан Мбаппе.
Топ-15 претендентів на Золотий м’яч-2026 за версією Goal:
1. Гаррі Кейн (Баварія)
2. Ламін Ямаль (Барселона)
3. Кіліан Мбаппе (Реал)
4. Майкл Олісе (Баварія)
5. Луїс Діас (Баварія)
6. Ерлінг Холанд (Манчестер Сіті)
7. Рафінья (Барселона)
8. Вінісіус Жуніор (Реал)
9. Деклан Райс (Арсенал)
10. Вітінья (ПСЖ)
11. Ліонель Мессі (Інтер Маямі)
12. Федеріко Вальверде (Реал)
13. Габріель Магальяес (Арсенал)
14. Педрі (Барселона)
15. Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед)