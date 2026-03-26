Дивіться відео найкращих моментів матчу відбору ЧС-2026, який відбувся 26 березня 2026 року.
Туреччина - Румунія
26 березня 2026, 22:24
Збірна Туреччини у півфінальному матчі раунду плейоф відбору ЧС-2026 на своєму полі мінімально обіграла Румунію (1:0).
Єдиний та переможний гол у матчі був забитий на 53 хвилині, а його автором став Ферді Кадіоглу.
У фінальному матчі за путівку на мундіаль турки зіграють проти переможця пари Словаччина – Косово.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Туреччина — Румунія рамках 1/2 раунду плейоф відбору ЧС-2026:
Туреччина — Румунія 1:0
Гол: Кадіоглу, 53.
Туреччина: Чакір — Кадіоглу, Бардакчі, Акайдин, Мюлдюр — Чалханоглу (Кахведжі, 90), Юксек — Їлдиз, Гюлер (Кабак, 90), Їлмаз (Кокджу, 78) — Актюркоглу.
Румунія: Раду — Банку, Бурке, Дрегушин, Раціу — Драгомір, Марін (Тенасе, 66) — Міхейле (Баярам, 88), Хаджі (Станчу, 71), Ман — Бірліджа (Мікулеску, 87).
Попередження: Кахведжі, Актюркоглу — Драгомір.