Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Сьогодні, 26 березня, пройшла низка півфінальних матчів раунду плейоф відбору ЧС-2026.

У першому матчі збірна Польщі на своєму полі обіграла Албанію із рахунком 2:1. Перемогу поляками забезпечили голи Роберта Левандовські та Пйотра Зелінські у другому таймі. У албанців єдиний м'яч забив Арбер Ходжа наприкінці першого тайму.

У фіналі відбору Польща зіграє проти Швеції, яка впевнено обіграла Україну (3:0).

Польща — Албанія 2:1

Голи: Левандовські, 63, Зелінські, 73 — Ходжа, 42.

У другому поєдинку Боснія і Герцеговина за підсумками серії післяматчевих пенальті пройшла Уельс. Основний час матчу завершився з рахунком 1:1. На гол валійців у виконанні Деніела Джеймса на 55 хвилині, боснійці відповіли влучним ударом Едіна Джеко на 86 хвилині. У серії пенальті боснійці були сильнішими з рахунком 4:2.

У боротьбі за путівку на мундіаль Боснія і Герцеговина зіграє проти Італії, яка здолала Північну Ірландію (2:0).

Уельс — Боснія і Герцеговина 1:1 (серія пенальті — 2:4)

Голи: Джеймс, 51 — Джеко, 86.

Насамкінець Чехія в серії пенальті вирвала путівку до фіналу раунду плейоф проти Ірландії. Основний час матчу завершився з рахунком 2:2. У складі ірландців, які забили два м'ячі до 23 хвилини, голами відзначилися Трой Перротт та Матей Коварж, який зрізав м'яч у свої ворота. У чехів забивали Патрік Шик та Ладіслав Крейчі. У серії пенальті сильнішими були чехи з рахунком 4:3.

У фіналі відбірного циклу Чехія зіграє проти Данії, яка розібралася із Північною Македонією (4:0).

Чехія — Ірландія 2:2 (серія пенальті 4:3)

Голи: Шик, 27 (пен), Крейчі, 86 — Перротт, 19, Коварж, 23 (аг).