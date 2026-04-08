Форвард ПАОКа не залишився в стороні трагедії світового футболу.

Напередодні стало відомо про смерть легендарного румунського тренера Мірчі Луческу у відділенні реанімації Університетської лікарні Бухареста.

Бразильський нападник Тайсон, який провів під орудою Луческу 126 матчів, забив 19 голів та віддав 34 гольові передачі, виступив із публічним зверненням до спільноти з приводу трагічної новини про фахівця.

"Пане Мірчо, я завжди пам'ятатиму вас за все, що ви зробили для мого життя, і за уроки, які ви винесли мені впродовж усієї кар'єри.

Ви були для мене як батько. Я завжди пам'ятатиму вас із цією посмішкою на обличчі. Дякую вам за все, мій тату.

Дякую, що дозволили мені бути частиною вашої родини протягом стількох років.

Я люблю вас, Мірчо Луческу. Назавжди в моєму серці", — ідеться в заяві бразильського виконавця.

Нагадаємо, що останні дні життя Луческу провів у стані штучної коми, поки лікарі боролись за його стабілізацію.